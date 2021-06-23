Sağlık Bakanı Koca'dan Delta varyantıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

DHA'nın haberine göre Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen Delta varyantını milletvekillerine anlattı.

Bakan Koca, milletvekillerine Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.