Bakanlık açıklaması: 59 ölüm, 5 bin 703 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 59 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 223 bin 385, yeni hasta sayısını 498, bugün iyileşenlerin sayısını 5 bin 846 olarak açıkladı.

Ağır hasta sayısı ise 752 oldu.

Tabloya göre, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 417'ye, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi. Toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 254 bin 708 oldu.