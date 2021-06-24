Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Efsun Aslan – Samet Yeşilöz
Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 18’e indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!" ifadelerini kullandı.