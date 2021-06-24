Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 18’e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!" ifadelerini kullandı. 

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