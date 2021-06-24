Türkiye'de birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu buldu

Türkiye'de Haziran ayında artan aşılama hızıyla birlikte tek doz Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 30 milyonu buldu.

Haber Merkezi

Türkiye'de Covid-19 aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 30 milyonu aştı.

İkinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 650 binken, toplam yapılan aşı sayısı 44,6 milyona ulaştı.

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