Türkiye'de Covid-19 aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 30 milyonu aştı.
İkinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 650 binken, toplam yapılan aşı sayısı 44,6 milyona ulaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Efsun Aslan – Samet Yeşilöz
Dış Haberler
Türkiye'de birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 30 milyonu buldu
Türkiye'de Haziran ayında artan aşılama hızıyla birlikte tek doz Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 30 milyonu buldu.
Haber Merkezi
Türkiye'de Covid-19 aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 30 milyonu aştı.
İkinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 650 binken, toplam yapılan aşı sayısı 44,6 milyona ulaştı.