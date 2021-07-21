Alman polisi Erk Acarer'e saldırıyla ilgili soruşturmayı genişletti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve 7 Temmuz'da bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer'in dün de evinin bahçesine pişmiş yumurtaya sarılmış bir kağıtla tehdit mesajı bırakılmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre, polis sözcüsünün yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi. Sözcü, Acarer'e evinde yapılan saldırı ile yumurtalı notun birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırılacağı bilgisini verdi. Acarer'in yumurtaya sarılı halde atılan ve üzerinde "Sen bekle" yazan notu emniyete teslim ettiği de belirtildi.

Acarer Twitter hesabından, evine yumurtaya sarılı bir tehdit notunun atıldığını yazmış, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar. Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" demişti. Gazeteci Temmuz ayı başında da evinde üç kişinin saldırısına uğramıştı.