Gazeteci Erk Acarer'in evine tehdit mesajı

BirGün yazarı, gazeteci Erk Acarer, Almanya başkenti Berlin'deki evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.
Acarer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar. Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi" dedi.
Acarer, açıklamasında, "Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.
Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar.Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak. pic.twitter.com/sjnVLNrqER— Erk Acarer (@eacarer) July 20, 2021
Acarer, yaklaşık 2 hafta önce Berlin'de bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını açıklamıştı.