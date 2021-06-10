AKP'li Turan'dan '15 milletvekili rahatsız' haberine yalanlama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP'li 15 milletvekilinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve hakkındaki iddialardan rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği yönündeki BBC Türkçe'nin haberi hakkında açıklama yaptı. Turan açıklamasında haberdeki kulis bilgisinin doğru olmadığını belirtirken, BBC Türkçe ise haberinin arkasında olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından BBC Türkçe'nin konuya ilişkin haberini alıntılayan Turan, "'15 mv rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti', 'B.Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği' kulis bilginiz doğru değil" diye yazdı.

Turan konuya ilişkin BBC Türkçe'ye gönderdiği yazılı açıklamasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Turan açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin "Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir" ifadesini kullandı.

“15 mv rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti”, “B.Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği” kulis bilginiz doğru değil. @bbcturkce



AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir…

👇 https://t.co/qJMqxIupNk pic.twitter.com/UoFAFG6ZFe — Bülent TURAN (@turanbulent) June 10, 2021

'Haberinizin yeniden değerlendirilmesini dilerim'

Turan BBC Türkçe'ye hitaben yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"'15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti' başlıklı haberiniz ve içinde yer alan 'Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın konuyla ilgili görev üstlendiği' 'kulis bilginiz' doğru değildir.

Ak Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da durduğu yer burasıdır.

Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiş konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir.

Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizde sadece siyasilerin değil tüm kesimlerin görevidir.

Bu konuda basını sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim.

Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim."

BBC Türkçe: Haberin arkasındayız

BBC Türkçe ise açıklamasının ardından Turan ile bizzat görüştüğünü duyurdu ve Turan'ın milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ancak toplantı konusunda kendisine herhangi bir görev verilmediğini, bu nedenle "15 milletvekili rahatsızlıklarını yönetime iletti" ifadesine de katılmadığını söylediğini yazdı.

BBC Türkçe haberin altına düştüğü Editörün Notu'nda ise "Muhabirimiz milletvekillerinin Soylu'nun istifası talebini de içeren rahatsızlıklarını, toplantının bazı katılımcıları ile teyit ederek haberleştirmiştir. BBC Türkçe, haberinin arkasındadır ve muhabirinin itibarını zedeleyecek herhangi bir suçlamayı kabul etmemektedir" ifadesine yer verdi.