AKP'de Süleyman Soylu krizi: 15 milletvekilinden ilk adım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma verilmesi olayında kendisinden önceki bakan veya bürokratları işaret etmesi, bu isimlerin bir bölümünün partide halen görevde olması kriz konusu oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aralarında Soylu'dan önce İçişleri Bakanlığı ve emniyet müdürlüğü yapmış isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili, Soylu'nun açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine iletti.

Söz konusu milletvekillerinin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedikleri, ancak yapılan iç değerlendirmelerde Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi.

'Soylu istifa etsin' talebi

Habere göre, Soylu'nun Habertürk televizyonunda katıldığı programdan sonraki günlerde yapılan toplantıda milletvekilleri, Soylu'nun "kendisinden önceki dönemi yok saydığı, hatta zan altında bıraktığını" ifade ettiler. Milletvekillerinin, "gerekirse o videolarda adı geçen herkesin, bizim de dokunulmazlığımız kaldırılsın, yargı süreci başlasın. Ama Soylu da istifa etsin, Meclis soruşturması açılsın. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da bu iddiaları araştırsın" görüşünü de ilettikleri belirtildi.

AKP içinde Soylu ile ilgili bir başka rahatsızlık konusunu ise geçen hafta sonu Afyonkarahisar'a bağlı Güney beldesinde yapılan seçimler öncesinde yaptığı miting gösteriliyor.

'Partiyi zor durumda bırakır' denildi

İddiaya göre, parti yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, Soylu'nun "Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması ve kendisinden önceki dönemlerde görev yapan bakan veya bürokratları adres göstermesinin hata olduğu görüşü dile getirilmekle birlikte, istifa etmesi ya da soruşturma açılmasına sıcak bakılmadı. Böyle bir süreçte Soylu'ya yönelik bir tasarrufun, partiyi de zor durumda bırakacağı, "mafya liderinin iddiaları üzerine İçişleri Bakanı'nı görevden uzaklaştırmış" konumuna düşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Rahatsız olan isimler kimler?

AKP'deki Soylu krizinde öne çıkan dört ayrı isim bulunuyor.

Bunlardan ilki daha önce de kavgalı olduğu Berat Albayrak. Albayrak şu anda parti içinde aktif bir rol üstlenmese de parti içindeki ekibi Soylu karşıtı adımlarını sürdürüyor.

Ancak bu süreçte öne çıkan üç isim eski İçişleri Bakanı olan MKYK üyesi Efkan Ala, AKP MKYK üyesi Metin Külünk ve eski İstanbul Emniyet Müdürü olan AKP'li vekil Selami Altınok.