AKP'de dikkat çeken istifa: Yolsuzluğu araştırdığı için hedef olmuştu

Kendisinden önceki AKP'li belediyenin yolsuzluklarını araştırdığı için istifaya zorlanan ve bu baskınların sonunda "sağlık" gerekçesiyle belediye başkanlığını bıraktığını açıklayan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kararından tam bir yol sonra AKP'den de istifa ettiğini duyurdu.

Arı istifa açıklamasında "Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkanı ortadan kalkmıştır. Onların samimiyetini sorgulamak bana düşmez burada o diyalog eksikliğini ve sebeplerine anlatılacak imkanımız da yoktur. Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim bir karardır ve her karar bir tercihtir. Her yol ayrımı yeni bir yoldur. Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve kalkınma partisi üyeliğinden istifa ediyorum millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar dilerim" dedi.

İYİP Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay konuya ilişkin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Rasim Arı’ya AKP tarafından rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında delillerin karartılması için baskı yapıldığını söylemişti.