ABD'de on yaşındaki bir çocuk vebadan öldü

Güneybatı Kolorado'daki La Plata County'de 10 yaşında bir kız vebadan öldü ve bu vaka 2015'ten bu yana hastalıktan ilk ölüm oldu.

Yerel sağlık görevlilerine göre, veba Kolorado'da en az 1940'lardan beri var. Ölümcül hastalığı insanların pirelerden kapması söz konusu.

Eyalet veterineri Dr Jennifer House, "Bu Koloradolu genci kaybettiğimiz için çok üzgünüz ve en derin taziyelerimizi ailesine iletiyoruz" dedi ve ekledi:

"Halk Sağlığı epidemiyolojik bir araştırma yapıyor ve Koloradoluların bu hastalığın çok nadir olmasına rağmen bazen ortaya çıktığını bilmelerini ve semptomlarınız varsa tıbbi yardım almasınızı istiyoruz"

Kolorado Eyaleti 2005-2020 yılları arasında 22 veba vakası kaydetti, bunlardan dokuzu La Plata County'de gözlemlendi.

Denver Halk Sağlığı kurumu, antibiyotiklerin enfeksiyona karşı etkili olduğu konusunda uyardı, ancak ilaçlar zamanında alınmazsa hastalık "ciddi hastalığa veya ölüme" neden olabiliyor.

Veba semptomları, bazı durumlarda ateş, baş ağrısı, titreme, şişmiş lenf düğümleri ve zatürre benzeri semptomları içeriyor.

Tıbbi yetkililer, pire taşıyıcıları öldükten kısa bir süre sonra yeni bir konak aramaya başlayıp diğer hayvanlara yayılabileceğinden, yerel halkı çayır köpeklerinden ve diğer vahşi kemirgenlerden kaçınmaya ve onları öldürmemeye çağırdı.