ABD Donanması'nın eğitim dokümanında sosyalistler için 'terörist' denildi

ABD Donanması'na ait bir eğitim dokümanında sosyalistler "terörist ideoloji kategorisi"nde gösterildi.

The Intercept'ten Ken Klippenstein'in ulaştığı iç eğitim materyalinde "Çalışma Soruları" başlığı altında "Anarşistler, sosyalistler ve neo-naziler hangi terörist ideoloji kategorisini temsil etmektedir?" şeklinde bir soruya yer verildi.

Habere göre, bir askeri kaynak sorunun "doğru" yanıtının "siyasi teröristler" olduğunu söyledi.

"Terörizme Giriş / Terörist Operasyonlar" başlıklı eğitim dokümanının ABD Donanması Taktik Eğitim Merkezi'nde dağıtıldığı ve donanmada güvenlik ve disiplinden sorumlu kıdemli üstçavuşlara yönelik hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın sözkonusu belgeye ilişkin bir yorum yapmadığı kaydedildi.

Haberde FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın son yaptıkları açıklamalarda "beyaz üstünlükçüler"i en büyük iç "terör tehdidi" olarak tanımlamalarına karşın, 2019'da FBI'in iç belgelerinde "terörle mücadele öncelikleri" arasında "Siyah Kimliği Aşırılıkçıları", "Otorite-Karşıtı Aşırılıkçılar" ve "Hayvan hakları ve çevre aşırılıkçıları" sıraladığının ortaya çıktığı hatırlatıldı.

2019'da ortaya çıkan belgeye göre FBI, "Siyah Kimliği Aşırılıkçıları" diye tanımladığı gruplara sızmak için "Demir Yumruk" adıyla bir plan da yürütmüştü.