ABD ve İngiltere'den Ukrayna'nın Neo-Nazi formasına destek: Çok beğendik

ABD Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'nın yeni Neo-Nazi futbol formalarına ilişkin bir "destek açıklaması" yaptı. Yeni formayı paylaşan ABD Ukrayna Büyükelçiliği Ukrayna dili ve İngilizce olarak "Yeni tarzı beğendik" ifadelerini kullanırken tartışmalı Nazi sloganı "Slava Ukrayini!" (Слава Україні!, Şan olsun Ukrayna'ya!) sözlerini eklemeyi ihmal etmedi.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçiği'yse aynı paylaşımın altına "Biz de çok sevdik" ifadelerini iliştirdi.

We love it too! — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 7, 2021

Söz konusu formalar ikinci dünya savaşı sırasında Nazi işgalcilerle işbirliği yapan ve sivillere yönelik Lvov katliamı gibi pogromlar düzenleyen Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) ve Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) tarafından Nazi selamı eşliğinde kullanılan "Slava Ukrayini, Heroiam Slava!" (Слава Україні! Героям слава!, Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şan olsun!) şeklindeki resmi sloganı içeriyor.

Söz konusu "Nazi selamı" ülkede 2014'de gerçekleşen ABD destekli darbeyi takiben Ukrayna ordusu tarafından da 2018'de kullanılmaya başlanmıştı.

Batı medyası söz konusu formadaki Nazi semolizmi detayını tamamen görmezden gelirken formadaki Kırım'ın dahil edildiği Ukrayna sınırları detayına odaklanmış durumda. Forma Türkiye medyasında da keza aynı şekilde "Rusya'yı kızdıran forma" şeklinde görüldü.