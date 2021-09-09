4 Arap ülkesi, Lübnan'a doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaştı

Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan, büyük gaz ve elektrik krizinin yaşandığı ve vatandaşlarına günde yalnızca 4 saat elektrik verebilen Lübnan'a Mısır doğal gazının sevkiyatında işbirliği yapma yönünde anlaşma sağladı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 4 ülkenin enerji bakanları, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan görüşmede Mısır doğal gazını Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a taşıma konusunda mutabakat sağladı.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati, görüşmede Mısır doğal gazının Arap Doğal Gaz Boru Hattı yoluyla Ürdün ve Suriye'den geçirerek Lübnan'a ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Zevati, görüşmede sevkiyat için teknik altyapı hazırlıklarının da görüşüldüğünü ve bunun için planlama yapıldığını sözlerine ekledi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık Molla da, ülkesinin Lübnan'a gaz sevkiyatı amacıyla yapılan bu ortaklığı desteklediğini ve bu ortaklığa Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi'nin talimatıyla dahil olduklarını söyledi.

Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Tohme de, "Arap Doğal Gaz Boru Hattı projesi, en önemli ortak Arap ülkeleri projelerinden birisi" dedi.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Raymond Ghajar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu girişim, 4 ülkenin ortaklığı ve Dünya Bankası'nın yakından gözetimi olmadan gerçekleşemezdi. Özellikle mutabakat kapsamında projenin teknik, idari ve mali boyutlarını incelemek için kurulan ekiplerin, dahil olan tüm ülkelerin çıkarları adına çalışacak olması çok değerli" diye konuştu. Ghajar, bu ortak girişim kapsamında, gelecekte Ürdün'den ucuz elektrik ithal edilebileceklerini sözlerine ekledi.

ABD öncülüğündeki projeye IMF ve Dünya Bankası finansman sağlayacak

4 Arap ülkesinin ortaj projesinde, IMF ve Dünya Bankası’nın finansmanı sağlaması planlanıyor.

Lübnan basınında kaleme alınan yazılarda, ABD öncülüğünde Ürdün’de ülkeler arasında toplantıda netleştirilen projenin İran’ın Hizbullah kanalıyla Lübnan’a tankerlerle gaz sevkiyatının önüne geçme amacı taşıdığı ileri sürülüyor.

Projeye ilişkin ülke basınında yer alan başka bir yazıdaysa, ABD’nin İran’ı ve Lübnan Hizbullahı'nı akaryakıt sevkiyatında saf dışı bırakmak adına Suriye'ye dönük yaptırımları içeren Sezar Yasası’nı ihlal etmek zorunda kaldığı şeklinde bir değerlendirme yapıldı.