Lübnan Komünist Partisi'nden faşist saldırıyla ilgili açıklama

Lübnan Komünist Partisi 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yıldönümünde yapılan gösteriye karşı düzenlenen faşist saldırıyla ilgili bir bilgi notu paylaştı.

Dünya genelindeki komünist partilere gönderilen bilgi notunda 4 Ağustos'ta Beyrut'ta düzenlenen gösteriye "Lübnanlı Güçler" adlı faşist parti milislerince düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaralandığı, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölen ve yaralananların ailelerinin kurduğu komite ile bir dizi sol ve seküler güç, topluluk ve sendikanın yanısıra Lübnan Komünist Partisi'nin de katıldığı yürüyüş kolu Beyrut'un Gemmayzeh bölgesinden geçerken faşist "Lübnanlı Güçler" mensuplarının göstericilere bıçak, sopa ve taşlarla saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 20 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildiren Lübnan Komünist Partisi bir kişinin sırtından ve göğsünden bıçaklanıp başına ve yüzüne sopa darbeleri alarak ağır yaralandığını ve 3 ameliyattan geçtiğini ve halen tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. İki gencin de saldırganlar tarafından kaçırıldığını bildiren Lübnan Komünist Partisi bu gençlerin darp edildiğini ve ölüm tehdidiyle zorla bazı sözler söyletilerek filme alındıklarını duyurdu.

Komünistlere, sol ve demokratik güçlere karşı düzenlenen bu faşist saldırıların Lübnan'da barışa ve istikrara bir tehdit oluşturduğunu belirten Lübnan Komünist Partisi, bu saldırıların, hükümetteki partilerin, onu protesto eden ve Beyrut limanındaki patlamayla ilgili haklarında soruşturma açılan bakan ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyen halka karşı baskı ve gaddarlaşma kararı aldığını gösterdiğini belirtti.

Lübnan Komünist Partisi tüm komünist partilere ve doslarına Lübnan halkıyla ve onun ülkede değişim, hesap verilebilirlik, sekülerlik ve toplumsal adalet için mücadele veren kitle hareketiyle dayanışma çağrısında bulundu.

TKP'den dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Partisi de Lübnan Komünist Partisi'ne Beyrut'taki liman patlamasının yıldönümünde yaralılar ve yakınlarını kaybedenler ile dayanışma duygularını paylaşan ve protestoculara karşı barbarca faşist saldırıları kınayan bir mesaj iletti.