11 yaşındaki çocuğu istismar eden zanlı serbest bırakıldı

İstanbul Sultangazi’de yaşayan 5. sınıf öğrencisi çocuk, komşuları İrfan B.’nin (37) istismarına uğradığını anlattı.

İstismara uğrayan çocuk olayı annesine anlattı. Anne Derya D. polisi arayarak yardım istedi. Polisin gözaltına aldığı İrfan B., savcılık tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifade veren tekstil işçisi İrfan B., “Çocuk köpeği sevmek istedi. Ben de köpek saldırgan olduğu için ‘Gel bak’ dedim. Köpek çocuğa doğru gelince çocuğu elimle geriye doğru ittim. Başka temasım olmadı. Suçu kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu. Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüsüz olabileceğini değerlendirerek haftada bir gün karakola giderek imza vermesi karşılığında İrfan B.’yi adli kontrolle serbest bıraktı.

30 senedir aynı mahallede yaşadıklarını belirten anne Derya D., çocuğun daha önce de aynı komşuları tarafından istismara uğradığını söyledi. Çocuğunun psikolojik destek aldığını ve ilaç kullanmaya başladığını anlatan Derya D., "Eşimle taşınma kararı aldık. Biz bunları yaşarken, o kişinin tutuklanmayıp serbest bırakılması bütün direncimizi kırdı. Cezasını çekmesini istiyorum" dedi.