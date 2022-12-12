11 ayda en az 1658 işçi yaşamını yitirdi: Yaşamını yitiren işçilerin en az 61'i çocuk

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, kasımda en az 127, bu yılın 11 ayında ise bin 658 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi, 2022'nin ilk 11 ayında tarım, orman, maden, tersane gibi farklı birçok iş kolunda yaşanan iş cinayetlerinin yer aldığı raporunu yayımladı. Raporda, kasım içerisinde en az 127 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSİG Kasım 2022 Raporu

Buna göre; bu yılın ilk 11 ayında bin 658 emekçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu veri, günde en az 5 işçi, iş cinayetlerinde öldüğü anlamına geliyor.

Ocak 2022'de 120, şubatta 109, martta 121, nisanda 129, mayısta 176, haziranda 189, ağustosta 186, eylülde 157, ekimde 162 ve kasımda ayında 127 emekçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2022'de iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı

Raporda, 11 aylık süreçte 61 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ve EYT tartışmalarının gündemde olduğu bir süreçte 51 yaş ve üzerinde 435 emekçinin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Ölümlerin yaş aralığına dair ise şu veriler paylaşıldı: 14 yaş ve altı 26 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 35 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 275 işçi, 28-50 yaş arası 791 işçi, 51-64 yaş arası 342 işçi, 65 yaş ve üstü 93 işçi, yaşını bilmediğimiz 96 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetleri

Raporda, şu tespitlerde bulunuldu:

“2022'nin ilk 11 ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda bin 440 ücretli (işçi ve memur) ve 218 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 87’sini ücretliler yüzde 13’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

2022'nin ilk 11 ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 338 işçi; Tarım, Orman işkolunda 327 emekçi (166 işçi ve 161 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 194 işçi; Madencilik işkolunda 100 işçi; Metal işkolunda 92 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 87 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 86 emekçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 81 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 58 işçi; Enerji işkolunda 48 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 39 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 32 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 29 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 29 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 20 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 19 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda yedi işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda üç işçi; İletişim işkolunda iki işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 53 işçi hayatını kaybetti…

2022'nin ilk 11 ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, servis kazası nedeniyle 376 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 309 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 260 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 179 işçi; patlama, yanma nedeniyle 92 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 76 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 71 işçi; şiddet nedeniyle 65 işçi; intihar nedeniyle 62 işçi; Covid-19 nedeniyle 45 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 22 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 13 işçi; diğer nedenlerden dolayı 88 işçi hayatını kaybetti…”

En çok iş cinayetinin yaşandığı kent İstanbul

Rapora göre, en çok iş cinayetinin yaşandığı kent İstanbul oldu. Yılın ilk on bir ayında iş kazalarında 229 işçi hayatını kaybetti. İstanbul’un ardından en fazla iş cinayeti İzmir, Antalya, Bursa ve Muğla’da yaşandı.