Patron yeraltında direnen madencilerin diyafon bağlantısını kesti

Çanakkale Yenice'de NESKO Madencilik'e ait bakır madeninde çalışan işçilerin dün başlattıkları direniş sürüyor. Sendikalı oldukları için işten atılan arkadaşlarının işe iadesi için kendilerini madene kapatan işçilerin dışarıyla iletişim sağladıkları diyafon bağlantısı patron tarafından kesildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde NESKO Madencilik'e ait bakır madeninde çalışan 33 maden işçisi, sendikalı oldukları için işten çıkarılan 11 işçinin işe iadesi, 4 aydır ödenmeyen maaşlarının ödenmesi ve çalışma koşullarının düzeltilerek iş güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle dün başlattıkları direnişi sürdürüyor.

NESKO Madencilik patronu tarafından bugün işçilerin dışarıyla iletişimi sağladıkları diyafon bağlantısı kesildi.

Direnişteki işçileri bugün ziyaret eden Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek işçilerle diyafon bağlantısıyla görüşmüştü. Bağlantının bu görüşmenin ardından kesildiği belirtildi.

Yeraltında direnen işçiler, sorunlarını ve taleplerini hazırladıkları videolarla duyurmaya çalışıyor. Bu videolarda işçiler 4 aylık maaşlarının ödenmediğini, emekli olamadıklarını, tazminat haklarını alamadıklarını, maden ocağında iş güvenliği kurallarına uyulmadığını, işletmede bulunması gereken ambulansın çalışmadığını ve üye oldukları Dev Maden-Sen’den istifaya zorlandıklarını dile getiriyor. İşçiler arkadaşlarının da sendikadan istifayı kabul etmedikleri için işten çıkarıldıklarını belirtiyor.

İşçiler açlık grevine başladıklarını da ifade ettiler.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Öte yandan sendika düşmanı patronun işçilerin yer üstüyle olan yaşamsal önemdeki diyafon/iletişim hattını kesmesi hakkında da Dev Maden Sen tarafından suç duyurusunda bulunulacak. İletişimin kesilmesi, yeraltındaki işçilerin can güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle madencilik mevzuatına göre de suç oluşturuyor.

