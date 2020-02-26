İşçiler ödenmeyen ücretleri için kendilerini madene kapattılar

NESKO Madenciliğe ait bakır madeninde çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı. İşçiler maden ocağına kendilerini kapatarak direnişe geçti.

Çanakkale ili Yenice ilçesinde faaliyet yürüten NESKO Madenciliğe ait bakır madeninde çalışan işçiler 10.01.2020 tarihinden itibaren 4 aydır maaşlarını alamadıkları, çalışma koşullarının kötülüğü, iş yerinde hiçbir işçisağlığı güvenliği tedbirleri alınmadığı için DEV MADEN-SEN’e üye olmaya başladılar. İşveren işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya başladı. Son 4 aydır da maaş ödemelerini yapmayan işveren, işçilere sendikadan "istifa etmezseniz maaşlarınızı ödemeyeceğim işyerini kapatacağım hepinizi işten atacağım" şeklinde tehditler ile işçileri sendikadan istifa etmeye zorladı.

İşçilerin sendikadan istifa etmemeleri sonucunda bu gün 11 işçiyi işten attı. işten atılan işçiler ve diğer sendika üyesi işçiler maaşları ödeninceye kadar ve işten atılan arkadaşları işe geri dönünceye kadar madenden ayrılmayacaklarını belirterek ocağa kendilerini kapattılar.