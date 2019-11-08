DİSK Genel-İş örgütlenme uzmanı, Ataşehir Belediyesi güvenliği tarafından darp edildi

Ataşehir Belediyesi'nde bugün yapılan bir günlük iş bırakma eylemi sırasında DİSK Genel-İş Sendikası örgütlenme uzmanı, belediye güvenlikleri tarafından darp edildi.

Ataşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri, toplu sözleşmemizin uygulanmayan maddelerinin uygulanması ve maaşların taksitler halinde yatırılmasına karşı bir günlük iş bırakma eylemi düzenlendi.

DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şubesi, bugünkü eylem sırasında sendikanın örgütlenme uzmanı Gökhan Keskin'in darp edildiğini açıkladı.

"Ataşehir Belediyesi işçilerin hak arama mücadelelerini engellemek için her türlü baskı yöntemini kullanarak, işyerlerinde korku imparatorluğu yaratmaya çalışmakta, işçileri sendikadan istifaya zorlamaktadır. Bu sabah saatlerinde de Sendikamız Örgütlenme Uzmanı Gökhan Keskin arkadaşımız darp edilmiştir" denilen açıklamada, "Ataşehir Belediyesi binasına girmek isteyen Keskin'e 'üstünde DİSK yeleğiyle buraya giremezsin' denilerek içeri alınmak istenmemiş. Daha sonra yeleği eline alarak Belediyeye girmek isteyen Keskin'e, başta güvenlik amiri olmak üzere 15 güvenlik görevlisi tarafından zorla bir odaya kapatılarak, yere yatırıp, kafasına bastırılarak, hakaret ve küfür ederek, dakikalarca şiddet uygulamışlardır" ifadesi kullanıldı.