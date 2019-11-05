Direnişteki inşaat işçilerine polis müdahalesi

Tek Yol Plus firmasının taşeronu Platin Yapı tarafından ücretleri ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçilerin başlattıkları direnişe müdahale eden polis 4 işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

soL - Patronların Ensesindeyiz