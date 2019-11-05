Direnişteki inşaat işçilerine polis müdahalesi

Platin Yapı firmasında çalışırken şirketin iflas ettiği gerekçesiyle maaşları ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçiler dün ana firma Tek Yol Plus'ın Kavacık'taki merkezi önünde direniş başlatmıştı.
Firma merkez binası önünde kendilerini zincirleyerek direnişini sürdüren işçilere polis müdahale etti ve 4 işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.
İşçiler, polis müdahalesinin kendilerini yıldırmadığını aksine direnişlerini ileriye taşıyacakları yönünde hem fikir olduklarını ve derhal gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirttiler.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan işçiler haklarını almadan direnişlerini bitirmeyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini söylediler.
Platin yapı işçileri direnişte@insaatsendika pic.twitter.com/OWBjujQkb9
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) November 5, 2019