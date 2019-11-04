İşten çıkartılan inşaat işçileri Tek Yol Plus firması önünde eyleme başladı

Tek Yol Plus firmasının taşeronu Platin Yapı tarafından ücretleri ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçiler haklarını almak için firma önünde direnişe başladı.

Platin Yapı firmasında çalışırken şirketin iflas ettiği gerekçesiyle maaşları ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçiler, İnşaat-İş Sendikası öncülüğünde alacaklarının ödenmesi talebiyle ana yüklenici konumundaki Tek Yol Plus firmasının Kavacık'taki merkez binası önünde eyleme başladı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na konuşan işçiler, sabah saatlerinden beri firma önünde beklediklerini ama muhatap bulamadıklarını, haklarını alana kadar da eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler. Daha önce arabulucuya da gittiklerini belirten bir işçi "Arabulucuya gittik ama bizim yüzümüze bile bakmadılar, bizi değil patronu dikkate aldılar, dolayısıyla o yolla hiçbir şey alınamayacağını anladık. Daha önce haklarını almak için eylem yapıp kazanan arkadaşlarımız bizi İnşaat-İş sendikasıyla irtibata geçirdi. Sendikayla beraber eylem yapmaya karar verdik ve burdayız" dedi.

'İŞTEN ATILAN, HAKKI YENEN İŞÇİ ÇARESİZ BEKLEMESİN'

Bir başka işçi ise "Bugün bizi görmezden geldiler ama pes etmek yok, hakkımız olanı alana kadar bir arada, burda olmaya devam edeceğiz. İşten atılan, hakları yenen işçiler çaresiz beklemesin, hakları için bir araya gelip mücade etsin" dedi.

FİRMA 'SENDİKAYI ARADAN ÇIKARIN' DEDİ

Süreci yürüten İnşaat-İş Sendikası temsilcisi Yunus Özgür, “Aslında 28 Ekim için eylem koymuştuk ama şirket yetkilileri sendika ile iletişime geçti ve 'eylemi yapmayın, hesap numaralarını gönderin, sorunu çözelim’ dediler. Bu arada bizi oyalayıp zaman kazandılar. Fakat daha sonra firma bizimle iletişimi kesti. İşçi arkadaşlarımızı arayıp, ‘sendikayı aradan çıkarın biz paralarınızı vereceğiz’ demişler. Fakat işçiler bu teklifi kabul etmeyip, bizimle hareket etmeye karar verdiler" diye konuştu.

EYLEM TÜM ŞANTİYELERDE SÜRECEK

Haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Özgür "Eylemimiz sadece burada değil, Tek Yol Plus’ın iş yaptığı tüm şantiyelerde devam edecek. Bir grup arkadaşımız bu şantiyelerden biri olan Kartal Siemens şantiyesine gitti. Eğer haklarımızı alamazsak Eczacıbaşı Holding Merkez Ofisi, SOYAK Merkez Ofisi, Avant Garden Otel önü, D-Maris Otel önü gibi yerlere de gitmeyi planlıyoruz” dedi.