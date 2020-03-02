Yunanistan Komünist Partisi’nden Edirne sınırı açıklaması

KKE yaptığı açıklamada sığınmacı krizinin AB'nin politikalarına içkin olduğuna dikkat çekerken, sığınmacıların Türkiye-Yunanistan sınırında sıkışmalarının 'kapitalist sömürünün, emperyalist savaşların ve yoksulluğun' doğrudan ürünü olduğu vurgulandı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye-Yunanistan sınırında oluşan sığınmacı krizine dair bir açıklama yayımladı.

KKE’nin açıklamasında Türkiye sınırındaki Evros ve Yunan adalarındaki durumun “sığınmacılar ve mültecilerin üzerinde oynanan jeopolitik oyunların, kapitalist sömürünün, emperyalist savaşların ve yoksulluğun” bir sonucu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada NATO, ABD ve AB’nin Türkiye’yi Suriye’ye saldırmaya teşvik ettiği söylenirken şu ifadeler kullanıldı:

Yunan Hükümetleri AB-Türkiye arasındaki anlaşmayı destekleyerek emperyalist savaşlara dahil olmuş ve büyük bir sorumluluk almıştır. NATO, ABD ve AB Türkiye’yi Suriye’yi işgal etmesi için teşvik etti ve bizim ülkemiz de bu tehlikeli durumun içine gittikçe daha çok dahil oldu.

Faşist, ırkçı ve aşırıcı tepkilerin kınandığı açıklamada, halka bu saldırgan tepkilere karşı dikkatli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada AB ve ABD menşeli planların ülkeleri yıkıma sürüklediği ve sığınmacıları adalara hapsettikleri söylenirken miladını dolduran AB-Türkiye sığınmacı anlaşması ve Dublin mutabakatına karşı mücadele çağrısında bulunuldu.

