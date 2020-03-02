Yunanistan Komünist Partisi’nden Edirne sınırı açıklaması

KKE yaptığı açıklamada sığınmacı krizinin AB'nin politikalarına içkin olduğuna dikkat çekerken, sığınmacıların Türkiye-Yunanistan sınırında sıkışmalarının 'kapitalist sömürünün, emperyalist savaşların ve yoksulluğun' doğrudan ürünü olduğu vurgulandı.
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 02 Mart 2020 13:36

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye-Yunanistan sınırında oluşan sığınmacı krizine dair bir açıklama yayımladı.

KKE’nin açıklamasında Türkiye sınırındaki Evros ve Yunan adalarındaki durumun “sığınmacılar ve mültecilerin üzerinde oynanan jeopolitik oyunların, kapitalist sömürünün, emperyalist savaşların ve yoksulluğun” bir sonucu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada NATO, ABD ve AB’nin Türkiye’yi Suriye’ye saldırmaya teşvik ettiği söylenirken şu ifadeler kullanıldı:

Yunan Hükümetleri AB-Türkiye arasındaki anlaşmayı destekleyerek emperyalist savaşlara dahil olmuş ve büyük bir sorumluluk almıştır. NATO, ABD ve AB Türkiye’yi Suriye’yi işgal etmesi için teşvik etti ve bizim ülkemiz de bu tehlikeli durumun içine gittikçe daha çok dahil oldu.

Faşist, ırkçı ve aşırıcı tepkilerin kınandığı açıklamada, halka bu saldırgan tepkilere karşı dikkatli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada AB ve ABD menşeli planların ülkeleri yıkıma sürüklediği ve sığınmacıları adalara hapsettikleri söylenirken miladını dolduran AB-Türkiye sığınmacı anlaşması ve Dublin mutabakatına karşı mücadele çağrısında bulunuldu.
Pazartesi, 02 Mart 2020 00:21
Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacıların bekleyişi sürüyor
Yunanistan'ın sınır kapılarından geçemeyen sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. Edirne Merkeze bağlı Doyran köyü ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde bulunan sığınmacılar kayık ve botlarla geçmeye çalışıyor.

Edirne Pazarkule sınır kapısında tel örgülerden çıkmaya çalışan binlerce mülteci beklemeye ve sınırı zorlamaya devam ediyor.  Edirne Merkeze bağlı Doyran köyü ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde kayık ve botlarla geçiş sürüyor. Özellikle Doyran köyünde Yunan polisi ve askerlerinin mültecileri döverek nehire attıkları öğrenildi. 50'ye yakın mülteci bu şekilde geri döndü.

Devlet ise mültecileri sınırdan geçirmek için adeta seferber olmuş durumda. Özellikle Edirne Merkez'e gelen mülteciler yetkililer tarafından Doyran köyüne yollanıyor. Uzun bir nehir hattının kenarında olan köyden geçiş şansı daha fazla. 

Bölgedeki soL muhabirinin aktardığına göre İpsala sınır kapısına gelen mülteciler ise benzer konumda olan Sarıcaali köyüne yönlendiriliyor. Mültecileri bu köylere götürmek için belediye otobüsleri ve askeri araçlar servis hizmeti veriyorlar. Kaçakçılar ve mülteciler arasında yapılan pazarlık TV'lere yansıdığı şekilde gayet aleni yapılıyor. 