WP: Irak’taki üste can kaybı olmaması 'şans eseri' olabilir

Washington Post muhabiri İran’ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak’taki ABD Üssü’ne düzenlediği saldırıda can kaybı olmamasının ‘şans eseri’ olabileceğini öne sürdü.

Washington Post muhabiri, ABD’nin Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi suikastla öldürmesine karşılık İran’ın Irak’taki ABD üssü Ayn el Esad’a düzenlediği füze saldırısında ölen asker olmamasının “şans eseri” olabileceğini ileri sürdü.

Üsteki zararın basına gösterildiği “medya turu”na katılan Washington Post (WP) muhabiri Louisa Loveluck, bugünkü yazısında saldırıda oluşan zararın büyük olduğunu belirterek, can kaybı olmamasının bilinçli bir “tasarım sonucu” değil, “şans eseri” olabileceğini öne sürdü.

Loveluck, üste derin kraterlerin oluştuğunu ve askerlerin yaşadığı barakaların ve helikopter iniş sahasının enkazına tanık olduklarını yazdı.

Saldırının bir buçuk saatten uzun sürdüğü kaydedilen haberde, Yarbay Antionette Chase’in ifadelerine yer verildi.

Buna göre Chase 7 Ocak’taki saldırının başlamasından 15-20 dakika önce kendilerine bilgi geldiğini söyledi ve füzelerin üssü “bir akın halinde vurduğunu” anlattı.

Haberde saldırının olduğu gün üsteki askerlerin çoğunluğunun zaten havanın kararmasının ardından sığınaklara çekildiği belirtilirken, askeri personelin bir kısmının ise hasarı kontrol etmek üzere saldırı devam ederken dışarıda olduğu kaydedildi.

Kasım Süleymani’nin cenazesinin toprağa verildiği gün öğleden sonra üssün yüksek alarm seviyesinde olduğu ifade edilen haberde, ayrıca günler önceden benzer bir saldırıya karşı tatbikat yapıldığı belirtildi.

