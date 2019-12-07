Türkiye'den Fransa'ya 'orantısız güç' tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır' açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da genel greve polisin müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin, NATO müttefiki Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi dikkate aldığı" belirtilen açıklamada, "Türkiye, dün Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" denildi.

Gösterilerin gelecek dönemde de devam etme ihtimali bulunduğu belirtilen açıklamada, Fransız hükümetine, "Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Fransız resmi makamlarının, bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmalarının da durumun vahametini artırdığı" belirtildi.