Trump'tan yeni tweet: Türkiye'yi yaptırımla ağır cezalandıralım derim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Trump, 'Türkiye'yi oyunu kurallarına göre oynamazsa yaptırımla ağır bir şekilde cezalandıralım derim. Yakından takipteyim' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin bir paylaşımda daha bulundu.

Trump, "Türkiye uzun zamandır Kürtlere saldırmayı planlıyor. Durmadan karşılıklı savaşıyorlar. Saldırı bölgesinin yakınlarında askerimiz veya ordu mensubumuz yok. BİTMEYEN SAVAŞLARI bitirmek istiyorum. İki tarafla da konuşarak. Bazıları on binlerce asker yollayıp yeniden savaş başlatmamı istiyor. Türkiye bir NATO ülkesidir. Diğerleri, KARIŞMA, bırak Kürtler kendi savaşını versin (yine bizim mali yardımımızla) diyor. Ben derim ki kurallarına göre oynamadığı takdirde Türkiye'yi finansal olarak yaptırımla sert bir şekilde cezalandıralım! Yakından takipteyim" paylaşımında bulundu.