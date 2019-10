Trump'tan yeni tweet: Türkiye'yi yaptırımla ağır cezalandıralım derim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin bir paylaşımda daha bulundu.

Trump, "Türkiye uzun zamandır Kürtlere saldırmayı planlıyor. Durmadan karşılıklı savaşıyorlar. Saldırı bölgesinin yakınlarında askerimiz veya ordu mensubumuz yok. BİTMEYEN SAVAŞLARI bitirmek istiyorum. İki tarafla da konuşarak. Bazıları on binlerce asker yollayıp yeniden savaş başlatmamı istiyor. Türkiye bir NATO ülkesidir. Diğerleri, KARIŞMA, bırak Kürtler kendi savaşını versin (yine bizim mali yardımımızla) diyor. Ben derim ki kurallarına göre oynamadığı takdirde Türkiye'yi finansal olarak yaptırımla sert bir şekilde cezalandıralım! Yakından takipteyim" paylaşımında bulundu.

....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019