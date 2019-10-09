Trump büyük yalanı kabul etti: Kitle imha silahı yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da ABD'nin varlığının 'ülke tarihindeki en büyük hata' olduğunu söyledi. Trump, 'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik' açıklamasında bulundu.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 09 Ekim 2019 14:46

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD esirlerini devralmak zorunda" diye konuştu.

‘ÜLKE TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK HATA ORTADOĞU’YA GİRMEKTİ’

ABD Başkanı, başka bir paylaşımındaysa ABD’nin Ortadoğu’daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadığından yakındı. Trump, Ortadoğu’da savaşa girmenin ülke tarihindeki en kötü karar olduğunu söyledi.

KİTLE İMHA SİLAHI YALANINI KABUL ETTİ

ABD’nin Irak İşgali’nde bahane olarak kullandığı ve Suriye hükümetini de itham etmeye çalıştığı ‘kitle imha silahı’ varlığı yalanının yanlış olduğu ilk defa ABD Başkanı tarafından kabul edildi.

ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında “Yanlış ve şimdi aksi ispatlanmış bir sebepten ötürü, kitle imha silahlarının varlığı gerekçesiyle savaşa girdik. Orada hiç yoktu!” dedi.