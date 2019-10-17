Trump'tan olaylı toplantı sonrası açıklama: Onun için dua edin, çok hasta bir insan!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri ile yaptığı ve olaylı Suriye toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki olaylı Suriye toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi'nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, "Asabi Nancy sinirden deliye döndü" dedi.

Demokratların toplantıyı terk etmesine değinen Trump, "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı" ifadesini kullandı.

Pelosi'nin hasta olduğunu söyleyen Trump, "Pelosi'nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray'da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!" dedi.