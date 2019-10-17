Beyaz Saray’da kavga: Demokratlar toplantıyı terk etti

Beyaz Saray’daki Suriye konulu toplantıda yaşanan tartışma sonucu Demokrat Partili kongre üyeleri toplantıyı terk etti. ABD Başkanı Trump’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’ye ‘üçüncü sınıf politikacı’ dediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Suriye’deki durum ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatla ilgili toplantısında büyük bir tartışma yaşandığı belirtildi.

Toplantıyı terk eden Demokrat Parti liderleri yaptıkları açıklamada Trump’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye “üçüncü sınıf politikacı” dediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, Trump’ın toplantıda hakaret ettiğini ve Pelosi’ye “üçüncü sınıf politikacı” dediğini söyledi. Schumer “Bu bir diyalog değildi, çirkin bir münakaşaydı” dedi.

Pelosi ise Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde ezici bir çoğunlukla kabul edilen ve Suriye’den asker çekilmesini kınayan tasarı nedeniyle “sarsıldığını” ve “tepesinin attığını” gördüklerini söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham ise daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ın toplantıda "ölçülü" ve "kararlı" konuştuğunu ancak Pelosi'nin "dinlemeye niyeti olmadığını" öne sürdü. Grisham, Pelosi'nin toplantıyı terk etmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

