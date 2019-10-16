Trump'ın Suriye’den asker çekme kararına karşı tasarı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Suriye’den asker çekilmesine karşı çıkan ve Türkiye’yi harekatına son vermeye çağıran tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını kınayan ve Türkiye’ye Suriye’deki harekatına son verme çağrısı yapan karar tasarısını onayladı.

Tasarı 354'e 60 oyla Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Karar Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçi üyelerin de lehte oylarıyla çıktı.

Kararda ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının “Suriye, İran ve Rusya gibi ABD hükümetinin düşmanlarının yararına” olduğu belirtildi.

Kararda Kongrenin “Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlere karşı Türk ordusunun operasyonlarını önlemeye yönelik ABD’nin belirli çabalarına son verme kararına karşı çıktığı” da ifade edildi.