Trump-Erdoğan görüşmesine ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da katıldı

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede askeri konuların gündeme gelmesi olasılığı sebebiyle telefon görüşmesine ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de katıldığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede askeri konuların gündeme gelmesi olasılığı sebebiyle telefon görüşmesine ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de katıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye kararı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmişti.

TRUMP PENTAGON'A DANIŞTI

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, Trump'ın Türkiye’nin olası askeri operasyonu karşısında Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerleri ve bölgenin durumuna ilişkin Esper ve Milley'e danıştığını açıkladı.

Bakanlığın, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasının istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğu yönündeki duruşunu sürdürdüğünü belirten Hoffman, “Maalesef Türkiye tek taraflı olarak harekete geçmeyi tercih etti. Bunun neticesinde, Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerini emniyetlerini sağlamak için Türkiye’nin olası müdahale rotasının dışına çektik. Şu an itibariyla Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişiklik yapmadık” dedi.