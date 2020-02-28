Suriye: Türkiye ve Batı, kayıplarımızı cihatçıların moralini yükseltmek için fazla gösteriyor

Suriye Dışişleri’nden bir yetkili yaptığı açıklamada Türkiye’nin Soçi Mutabakatı gereğince yükümlülüklerine bağlı kalmadığını söyledi. Yetkili aynı zamanda Suriye Ordusu’nun kayıplarının medyada abartılmasının cihatçıların moralini yüksek tutmak için yapıldığını belirtti.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir yetkili bugün SANA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Soçi Mutabakatı gereğince yükümlülüklerine bağlı kalmadığını belirtti.

Yetkili, Türk ve Batı medyasının Suriye Arap Ordusu’nun Serakib ekseninde gerçekleşen çatışmalardaki kayıplarını abartmasının, cihatçı grupların maneviyatlarını yükseltmek için yürütülen bir çalışma olduğunu söyledi.

Dün İdlib'de çok sayıda Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair resmi bir açıklama yapılmadan kısa bir süre önce Suriye Ordusu’nun bin 700’ün üzerinde kayıp verdiğine dair haberler havuz medyasında yer almıştı.