Sudan Komünist Partisi: Hükümet İsrail'le görüşerek devrime ihanet etti

Sudan'da El Beşir'in devrilmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin liderinin geçtiğimiz gün İsrail'e gidip Netenyahu'yla görüşmesini Sudan Komünist Partisi sert bir dille eleştirdi.

Sudanlı komünistler Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesini ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kurgulanan "İsrail ile normalleşmenin" bir parçası ve Sudan devrimine ihanet olarak nitelendirdi.

"Özgürlük ve Değişim Bildirgesi" ve "Ulusal Uzlaşma" koalisyonunun parçası olan Sudan Komünist Partisi yaptığı açıklamada İsrail'le El Burhan arasındaki toplantının istisnai bir bir olay olmadığını ve BAE'yle ABD tarafından "Büyük Aralık Devrimi'ne saldırmayı ve yolunundan saptırmayı" hedefleyen projenin bir parçası olduğunu söyledi.

Sudan Komünist Partisi, El-Burhan’ın toplantıya katılımının "anayasanın açık bir ihlali ve sivil politikanın dış politika alanındaki rolüne yasadışı bir şekilde el konması." olduğunu belirtti.

İSRAİL'E AÇIK HAVA SAHASI

El Burhan ve Netenyahu arasındaki görüşmelerin tüm detayları basınla paylaşılmazken Reuters'a konuşan bir askeri yetkili görüşmede El Burhan'ın Sudan'ın hava sahasını İsrail'e açmayı kabul ettiğini söyledi.

Sudan ordusu sözcüsü Emir Muhammed el Hasan, Güney Amerika'dan İsrail'e uçan ticari uçakların Sudan hava sahasını kullanmasına dair "prensipte" bir anlaşma olduğunu, ancak bazı teknik yönlerin hala üzerinde çalışıldığını ve Sudan'ın hava sahasını açmasının ülkesinin İsrail ile tam normalleşmesi anlamına gelmediğini, bunun bir çıkar alışverişi olduğunu iddia etti.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Dün Sudan polisi, ülkenin büyük kentlerinde kentlerinde ekmek ve yakıt krizini protesto eden eylemcilere biber gazyla saldırdı.

Nakit sıkıntısı ve başkente yakıt taşıyan hattaki arıza sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan’da, yaklaşık bir haftadır fırınlarla akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Benzin sıkıntısı nedeniyle toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor.