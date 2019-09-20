Sudan'da yeni yönetim: Sevakin’in Türkiye’ye kiralanmasının askeri yönü yok

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Türkiye ile Sevakin için yapılan anlaşmanın askeri bir yönünün olmadığını söyledi. Burhan devrik lider Ömer el Beşir’in askeri söylentileri kullanarak Suudi Arabistan’a şantaj yaptığını öne sürdü.

Sudan Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri olmadığını, devrik Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in bu yöndeki söylentileri kullanarak Suudi Arabistan'a şantaj yaptığını ileri sürdü.

Habertürk’ün aktardığına göre Burhan, Independent’ın Arapça edisyonuna verdiği röportajda Sevakin’in durumuyla ilgili şunları söyledi:

'ADA YOK, ASKER YOK, SUUDİ ARABİSTAN'A TEHDİT YOK'

“Bu dosyayla ilgili konuşulan çok fazla yanlış var. Öncelikle Sevakin bir ada değil. Osmanlı sultanlarının kullandığı bir sarayın da yer aldığı sahilin bir parçası. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye sadece buradaki sarayın restorasyonunu yapacak. Ada yok, asker yok. Komşularımızın ve Suudi Arabistan ya da başka bir bölgedeki kardeşlerimizin güvenliğini tehdit edecek bir durum yok ve buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Ömer El Beşir ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında Aralık 2017’de imzalanan anlaşmayla ilgili de şunları söyledi: “Devrik Başkan Ömer El Beşir bu söylentileri kullanarak kardeşlerimize ve komşu ülkelere şantaj yapmış. Sudan kendi toprağında başka bir ülkenin varlığına izin vermeyecek, özellikle Kızıldeniz’de.”

Türkiye’nin Sevakin’a bir askeri üs inşa ettiği haberleri gündeme gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağustos 2018'de Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'ndaki bir kapalı oturumda, Sevakin Adası'nda inşaatlarda çalışan Türkleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Türk askeriyle ilgili konuşurken, "askeri üs" ifadesini kullanmıştı.

