Sızdırma yok, mektubu bizzat Trump dağıtmış!

Nasıl ve neden şimdi 'sızdırıldığı' tartışılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan’a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun kopyasını Beyaz Saray'da yapılan toplantıda bizzat kendisinin dağıttığı ortaya çıktı.

ABD'li basın mensupları, Trump'ın mektubu paylaştığı bilgisini birinci el kaynakların aktardığını bildirdi.

ABD'li senatör Chuck Schumer'ın söz konusu mektubu bizzat Trump'tan aldığını söylediği belirtildi.

Olaylı geçen toplantının ardından Demokrat Partili kongre üyeleri toplantıyı terk etmişti.

.@SenSchumer says Trump showed them this same letter during their meeting https://t.co/GQn1aKVt9z

— Sarah D. Wire (@sarahdwire) October 16, 2019