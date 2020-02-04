Rus basını: Türkiye Nusra'nın kuruluşunda rol oynadı

Rusya'nın iki devlet haber ajansı RIA Novosti ve TASS, Türkiye’nin Nusra Cephesi adlı örgütün kuruluşunda aldığı role ilişkin bir habere yer verdi.

Rusya'nın devlet haber ajanslarından RIA Novosti, Nusra Cephesi'nin kuruluşunda Türkiye'nin oynadığı role ilişkin bir haber yayımladı.

Haber, diğer devlet ajansı TASS’ta da yayımlandı.

Yakın Doğu Haber'in aktardığına göre, Halep civarında Suriye ordusuna esir düşen cihatçılar, RIA Novosti'ye Nusra Cephesi'nin kuruluşunda Türkiye’nin rolünü anlattılar.

Esirlerden Mahmud el-Nacim'in anlattığına göre, önce “Özgür Suriye Ordusu”nun ("laik muhalefet") bir birliği oluşturuldu. Daha sonra, Nusra Cephesi birliklerinin bu bölgelerde ortaya çıkmasıyla birlikte "laik" ve "radikal" muhalifler arasında çatışmalar başladı.

Haberde Nacim'in akrabalarıyla birlikte Türkiye’ye kaçmaya karar verdiği ancak Türk polisinin onu gözaltına aldığı ve Nusra’ya katılmaya zorladığı kaydedildi.

'AİLEMİN GÜVENDE OLACAĞINI SÖYLEDİLER'

Nacim'in Suriye askerlerinin sorgusunda, “Bize, eğer onlar için çalışmazsam ve Nusra Cephesi saflarında savaşmazsam, ailemi öldüreceklerini veya tutuklayacaklarını söylediler. Bana 100 dolar ücret verdiler” dediği belirtildi.

Akrabalarının “rehine olarak tutmak için” bir mülteci kampına gönderildiğini belirten Nacim, “Nusra Cephesi için savaştığım sürece ailemin güvenlik içinde olacağını söylediler” dedi.

Cihatçıların neden Halep’i ateş altına aldıkları sorusuna Nacim, "Komutanımız, bunun, sivillerin Suriyeli ve Rusyalı askerlere nefretine yol açacağını söyledi” yanıtını verdi.

Bir diğer esir düşen cihatçı olan Hüseyin Abdulaziz, sorgusu sırasında “Ben de yazıldım. Sonra farklı gruplarda savaştım: Ahrar el-Şam, ÖSO, Nureddin Zengi Tugayı. Bütün bu gruplar, Nusra Cephesi’ne katıldılar” dedi.

Abdulaziz, savaştığı birliğin Halep’teki Raşidin-5 semtinde bulunan Türkiye’ye ait gözlem noktasına çekildiğinde ele geçirildiğini söyledi.