Suriye ordusu İdlib’de ilerleyişini sürdürüyor

Yaklaşık bir aydır İdlib’deki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusu, cihatçı militanların kontrolündeki Muarrat El Numan ilçesini kuşatmaya aldı.

Suriye ordusunun İdlib’de yaklaşık bir aydır sürdürdüğü operasyonlar kapsamında vilayetin en büyük ilçelerinden Muarrat El Numan’ı kuşattığı bildiriliyor.

Eski adı El Nusra olan Heyet Tahrir'uş Şam'ın (HTŞ) büyük ölçüde kontrol ettiği İdlib'i geri almak için Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlara Rusya da havadan destek veriyor.

Şam-Halep otoyolu üzerinde bulunan Muarrat El Numan ilçesi bölgede kontrolün sağlanması açısından stratejik bir konumda bulunuyor.

Suriye devlet televizyonu, ordunun İdlib’in güneybatısında yer alan Kefer Ruma köyünde de kontrolü sağladığını duyurdu.

Suriye ordusunun Halep’in batı mahallelerinde de cihatçı militanların saldırılarını püskürtmek için operasyona başladıkları bildiriliyor.

Suriye ordusunun Muarrat El Numan’da ve Halep’in batısındaki ilerleyişi 2012’den beri cihatçıların kontrolündeki kuzey-güney otoyolunun yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi açısından önem taşıyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İdlib’de Ebu El Duhur ve Habit’te sivillerin bölgeyi terk etmeleri için insani koridorlar açıldığını ancak El Nusra’nın (HTŞ) sivillerin insani koridorlara ulaşmasına engel olduğunu ve onları canlı kalkan olarak kullandığını duyurdu.

