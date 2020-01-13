Moskova'da Türkiye, Suriye ve Rusya arasında üçlü görüşme

Suriye devlet haber ajansı, bugün Moskova'da Türkiye, Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme yapıldığı haberini geçti. Görüşmeye Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, bugün Moskova'da Türkiye, Suriye ve Rusya'nın "üçlü toplantı" düzenlediğini duyurdu.

Habere göre toplantıya Türkiye tarafını temsilen MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye'yi temsilen Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük katıldı.

SANA'nın haberine göre toplantıda Suriye tarafı Türkiye tarafını Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne bağlılığı taahhüdünü yerine getirmeye ve topraklarından derhal çekilmeye çağırdı.

Haberde "Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep-Lazkiye ve Halep–Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna çağrıda bulundu" denildi.

Haberde ayrıca Memlük'ün Suriye devletinin İdlib'in "terörist örgütlerin canlı kalkan olarak kullandığı Suriyeli vatandaşların güven ve huzurunu garanti edecek şekilde" tamamının kurtarılması konusundaki kararlılığını da vurguladığı aktarıldı. Toplantıya bazı Rus yetkililerin de katıldığı belirtildi.

