Libya'da ateşkes anlaşması: 'Hafter yarına kadar süre istedi'

Moskova'da düzenlenen Libya'da ateşkes görüşmeleriyle ilgili Lavrov ve Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter anlaşmanın imzalanması için yarın sabaha kadar süre istedi.

Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda Moskova'da düzenlenen Libya'da ateşkes anlaşması için yapılan görüşmelerde bugün sonuca ulaşılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeler hakkında ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac tarafının oluşturulan taslak metni imzaladığını, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter tarafının ise yarına kadar süre istediğini söyledi.

Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanlarımızın 8 Ocak tarihli çağrısı doğrultusunda Libya tarafları arasında bir ateşkes imzalanması için Rus ortaklarımızla birlikte gün boyu çalıştık. Neticede muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Ve bunun üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Bu metin nihai hale geldikten sonra Sergey Lavrov'un da söylediği gibi Sayın Serrac ve Sayın Meşri bu metni imzalayarak bize, Türkiye tarafına teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler ve yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz sonucunda ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir" dedi.

LAVROV NE DEDİ?

Öte yandan Çavuşoğlu'nun açıklamasından önce konuşan Lavrov ise müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve tarafların metne olumlu baktıklarını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, tarafların oluşturulan taslak metne olumlu baktıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

"Bugün sabahtan beri Libya’daki tarafların katılımıyla, ayrıca Türkiye, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının desteğiyle yoğun müzakereler yapıldı. Ateşkes ile ilgili sorunların somutlaştırılmasını mümkün kılacak bir belge üzerinde çalışıldı. Bildiğiniz üzere (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın 8 Ocak’ta İstanbul’da kabul edilen ortak açıklamasında yer alan çağrıları üzerine pazar günü saat 00.00’da ateşkes ilan edildi. Bugünkü toplantının bu nihai taslak belgesi ayrıntılı bir şekilde ele alındı, oldukça ciddi müzakerelerin konusu oldu ve bugün, bu yönde belli bir ilerlemenin sağlandığını söyleyebiliriz."

Basın toplantısında taslak metnin içeriğine ilişkin iki bakan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sputnik'in ulaştığı taslak metin Libyalı tarafların, birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağlamasını öngörüyor.

Tarafların Libya'daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kurmasını öngören metinde "Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir" denildi.

'5+5 FORMATINDA ASKERİ KOMİSYON'

Taslak metnin bir diğer maddesine göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kurmaya karar verdi.

BM Libya Misyonu'nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

Taraflar, Trablus ve diğer kentlerde istikrarın sağlanması için gereken önlemleri alacak.

'SERRAC TARAFI HAFTER İLE BİR ARAYA GELMEYİ KABUL ETMEDİ'

Moskova'daki görüşmelerde Serrac'ın Hafter ile bir araya gelmeyi reddettiği belirtilmişti.

Al Arabiya'daki habere göre Libya Yüksek Devlet Konseyi başkanı Halit El Meşri "Hafter ile görüşmeyi reddettik. Onunla aynı masada oturmayı hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz. Moskova'daki müzakereler Türk ve Rus dostlarımızca yürütülüyor" demişti.