Morales’in Sosyalizm Hareketi seçim stratejisini açıkladı

Mevcut siyasi kriz için bir çözüm sunmak üzere MAS Meclisi Bolivya’nın Cochabamba’da kentinde toplandı. Mecliste Bolivya halkının zafere ulaşması için tüm toplumsal hareketlerin, kitle örgütlerinin, liderlerin, aktivistlerin ve destekçilerin birliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Seçimlerde MAS'ın kampanya liderinin de Evo Morales olmasına karar verildi.

7 Aralık’ta Sosyalizm Hareketi (MAS), Bolivya’nın Cochabamba kentinde bir meclis düzenledi. Meclisin ana gündemi, partiyi ve halkçı örgütleri 2020 seçimleri öncesindeki siyasi ve toplumsal krizle başa çıkabilmek için yeniden düzenlemek olarak ilan edildi.

Siyasi liderlerin, milletvekillerinin, çeşitli sosyal hareketlerin temsilcilerinin, kitle örgütlerinin ve sendikaların katıldığı toplantıda Bolivya’daki işçi sınıfı örgütleri, "Bolivya halkının, yeni devlet yönetiminin halkın iradesini hiçe sayan ve anayasal düzeni bozan faşist ve ırkçı diktatörlüğüyle karşı karşıya olduğunu" ifade etti. Toplantıda sağcı partilerin MAS’ı seçim hilesi yapmakla suçlarken diğer yandan da Amerikan Devlet Örgütü’nün (OAS) yardımıyla hükümete karşı darbeyi yürüttüğü ve Bolivya halkını diktatörlüğe teslim ettiği sonucunda ortaklaşıldı. Sağcı güçler işledikleri suçlar için kınanırken, askeri polis yetkililerinin soykırım suçundan aklanmasında da aynı güçlerin rolü bulunduğu vurgulandı.

MAS'IN SEÇİM KAMPANYASINA MORALES LİDERLİK EDECEK

Meclis ayrıca uluslararası kurumları Bolivya'daki krizi çözmesi için somut adımlar atmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları Komisyonu'na (IACHR), darbeyi izleyen hafta işlenen suçlar hakkında, insanlığa karşı soykırım konusunda tarafsız bir soruşturmanın üstlenilmesi için çağrıda bulunuldu. Kapsamlı müzakerelerden sonra katılımcılar, mevcut durumu düzeltmek ve toplumsal-siyasi krizle mücadele etmek için yedi maddeden oluşan bir çözüm paketi belirlediler. Merkezi kararlardan biri "tüm toplumsal hareketlerin, eylemcilerin, siyasi önderlerin ve halk örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini sağlamak" oldu.

Meclis, 2020'nin ilk üç ayı içinde yapılacak seçimlerde Bolivyalı halkın zaferini garanti altına almak için birlikteliğin kilit rol oynayacağının altını çizdi. Bu seçimlerde MAS'ın kampanya liderinin Evo Morales olmasına karar verildi.

MORALES’TEN MESAJ: BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Toplantı esnasında Arjantin’de olan Morales, kendisine güvendikleri için katılımcılara teşekkür etti, seçimleri tekrar kazanma sözü verdi. "Beni kampanya lideri olarak belirlerken gösterilen güven için minnettarım. Ortak bir aday seçeceğiz ve ilk turdaki seçimleri tekrar kazanacağız. Beni terk etmediğiniz için teşekkür ederim, her zaman hepiniz yanında olacağım. Birlikte bugüne kadar sahip olduğumuz gibi tarih yazmaya devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız!" diyerek Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

MAS’ın Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı adayları henüz belli değilken adayların, iki hafta içinde El Alto şehrinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki mecliste belirleneceği kaydedildi.

DARBECİLERE YARGILAMA TALEBİ

MAS meclisi, darbeci başkan Jeanine Áñez, eski içişleri bakanı Arturo Murillo ve askeri yetkililerin soykırım, işkence, ırkçılık, ayrımcılık ve insanlığa karşı diğer suçları işlemeleri sebebiyle Çokuluslu Yasama Meclisi'ni göreve çağırdı ve yargılanmalarını talep etti. Ayrıca, Áñez'in diktatörlüğü sırasındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili davaları takip edecek bir MAS İnsan Hakları Komisyonu kurmaya kararı aldı. Komisyon ayrıca toplumun ve kültürlerarası medyanın ifade özgürlüğünü savunacak.

Toplantıda ayrıca Çokuluslu Yasama Meclisi’nin seçim sürecini hızlandırması ve Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi’nin dürüst yetkililer aracılığıyla şeffaf kültürlerarası demokrasiyi sağlaması gerektiğine karar verdi. Birlik Paktı (Bolivya'daki taban örgütlerinin ulusal bir ittifakı), Bolivya İşçi Merkezi ve diğer ulusal kuruluşların, MAS'ın ulusal meclisinde kararlaştırılan kararları takip etmesi ve halk örgütleri ile birlikte MAS'in bölge meclislerini düzenlemesi de karar altına alındı.