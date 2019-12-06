Yalanı kanıtlayan rapor: Morales seçimleri fark atarak kazandı...

Bolivya'da ABD destekli faşist darbenin önünü açan 'seçimde hile yapıldı' iddiasına ilişkin hazırlanan rapor, sorunlu bulunan oyların sayısının 34 bin 718 olduğunu ve bunların tamamı iptal edildiğinde bile Morales'in yüzde 10'dan fazla bir farkla seçimi kazandığını ortaya koydu.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden tam 44 gün sonra, seçim gözlem-değerlendirme raporunda "hile yapıldığına dair kesin kanıt bulunamadı" dedi.

Prensa Latina ajansının La Paz'dan bildirdiğine göre rapor Evo Morales'in ilk turda kazandığını doğruluyor; ancak "istatistiksel olarak" adaylar arasında yüzde 10 fark olmasının zor olduğunu ifade ediyor.

"Raporun ciddi yöntemsel hatalar içerdiği, özensiz olduğu, Bolivya'da faşist bir diktatörlüğün yolunu açan darbenin haklı çıkarılması amacına hizmet edecek kişisel ve siyasi yorumlamalar içerdiği" belirtiliyor.

OAS tarafından sorunlu bulunan oyların sayısının 226 sandıkta toplam 34 bin 718 olduğu ve bunların tamamı iptal edildiğinde bile iki aday arasındaki farkın %10'dan fazla olduğu şeklinde eleştiriler dile getiriliyor.

Raporda "hile" sözcüğünün geçmediği ve sorunların ön değerlendirmelere göre saptandığı belirtiliyor.

Önceki gün yüz uluslararası ekonomi ve istatistik uzmanı, Amerikan Devletleri Örgütü'ne, anayasal başkan Morales'e karşı darbeyle sonuçlanan yanıltıcı açıklamalarını çekmeleri için çağrıda bulundu.

10 Kasım'da ADÖ Genel Sekreteri Luis Almagro ön değerlendirme sonuçlarına göre seçimin iptali çağrısı yapmıştı. Seçim iptalinden hemen sonra Morales yeniden seçim duyurusu yapmış ve yeni bir Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmasını talep etmişti. Ancak darbeyi tamamlamak adına Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Wiliams Kaliman ve Ulusal Polis Şefi Vladimir Calderon Morales'ten istifasını istemiş ve sağcı Arden "kendi kendini başkan" ilan etmişti.

