Morales gelecek seçimler için senatör adayı oldu

Bolivya'da Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi liderleri, eski devlet başkanı Evo Morales'in senatör adayı olduğu açıklandı.
ABD destekli darbenin ardından görevinden istifa eden Morales, Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cochabamba kentinden aday oldu.
MAS Temsilcisi Leonardo Loza, "Başkan kardeşimiz Evo Morales, senatoya ilk aday olarak, Cochabamba'nın resmi listesinde yer aldı" açıklamasında bulundu.
Morales'in adaylık başvurusu, başvuru formunu iletecek olan temsilcisi Patricia Hermosa'nın iki gün önce tutuklanmasıyla tehlikeye girmişti.
Morales'in başvuru evraklarının iletilmesinde bir sorun olmadığını açıklayan Loza, "başvuruya yönelik tüm yasal işlemlerin tamamlandığını" duyurdu.