McGurk: Türkiye’nin ABD güçlerini vurması yanlışlıkla değildi

ABD’nin eski “IŞİD’le Mücadele" Özel Temsilcisi Bret McGurk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatta “yanlışlıkla” ABD Özel Güçlerini vurduğuna ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada “Bu yanlışlıkla olmadı” dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan McGurk, "Türk güçleri Suriye'nin kuzeyinde bildirilmiş bir ABD askeri noktasını vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi" dedi.

Turkish forces have fired on a declared U.S. military outpost in northern Syria. Turkey knows all of our locations down to the precise grid coordinate as confirmed by SECDEF and CJCS only two hours ago. This was not a mistake.

McGurk "Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ancak yaptırımın uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi ve ABD askerlerine ateş açılmakta. Yaptırıma engel olan ne?" diye yazdı.

Gurk mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Acı gerçek şu ki, Erdoğan, Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Putin Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Hamaney ve Esad da bunu biliyor. Trump dün bizzat kendisi (inanılmaz bir şekilde) Suriye'de artık askerimizin bulunmadığını söyledi. Ama var ve bugün onlar vuruldu."

"Türkiye'nin saldırısının devam ettiği her gün Amerikan personeli için risk artacaktır ve ülkeden güvenli bir şekilde çıkış kabiliyetimiz ciddi biçimde tehlikeye atılmış olacaktır. Trump ya bu yolu hızlı ve açık bir şekilde değiştirir, ya da güvenli bir çıkış için plan yapmamız gerekli hale gelir."

Hard truth: Erdogan knows that Trump wants U.S. forces to leave Syria. Putin knows that Trump wants U.S. forces to leave Syria. Khamenei and Assad know the same thing. Trump himself yesterday (incredibly) said we no longer have forces in Syria. We do, and today they were shot at.

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) October 11, 2019