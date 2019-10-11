İddia: ‘TSK yanlışlıkla ABD Özel Kuvvetleri'ni vurdu’

Newsweek dergisi Türkiye’nin Kobani’de ABD Özel Kuvvetleri’ne ait birliği yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Milli Savunma Bakanlığı 'Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir' diyerek iddiayı yalanladı.

Newsweek dergisi Türkiye’nin Kobani’de Meştenur Tepesi’nde ABD Özel Kuvvetleri’ne ait bir askeri birliği yanlışlıkla vurduğunu yazdı.

Dergi bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ile bir üst düzey Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı” sırasında ABD askerlerinin bulunduğu Meştenur Tepesi’ne topçu ateşi açtığını kaydetti.

Habere göre Pentagon yetkilisi Türk kuvvetlerinin ABD askerlerinin pozisyonlarını “biliyor olması gerektiğini” söyledi ve tepedeki ABD askerlerinin sayısının 15 ila 100 olduğunu ifade etti.

CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de bir ABD üssü yakınlarında bir patlama olduğunu, ilk bilgilere göre ABD personeli arasında yaralanan olmadığını söyledi.

Pentagon'dan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLADI

Milli Savunma Bakanlığı "Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" diyerek iddiayı yalanladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" denildi.