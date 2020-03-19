Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 11 Ekim'e erteledi. Meclis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da 11 Ekim'e kadar görevine devam etmesine karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü toplanan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Mustafa Akıncı'nın da cumhurbaşkanlığı görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.