Kuzey Kıbrıs koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, Kuzey Kıbrıs'a giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, toplantı sonrası açıklama yaparak, alınan kararları şöyle sıraladı:

- Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.

- Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

- Bakanlar Kurulu, önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

- 14 Mart 2020 saat 02.00 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

- Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

- 14 Mart 2020 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.

- Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs'taki tüm okulların tatil süresi 27 Mart'a kadar uzatıldı.