Kuzey Kıbrıs lideri ölüm tehditleri nedeniyle yargıya başvurdu

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili sözlerinin ardından kendisine ölüm tehdidinde bulunanların olduğunu, bu kişilerin saptanarak polise ve başsavcılığa iletildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıkladığı görüşlerine karşılık kendisine küfreden ve ölüm tehdidinde bulunanların saptandığını, bu kişilerin başsavcılık ve polise iletildiğini açıkladı.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birkaç gün önce yaptığım açıklamalarla belirttiğim görüş ve düşüncelerim karşısında fikir yerine küfretmeyi seçen ve bunu ölüm tehditlerine kadar vardıranlar olmuştur. Bu kişiler saptanarak bugün Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bundan sonrası hukuki süreç çerçevesinde ilerleyecektir” dedi.

'AKAN SU DEĞİL KANDIR' DEMİŞTİ

Akıncı daha önce Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemem. Türk-Kürt-Arap hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir” demişti.

