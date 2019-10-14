Kıbrıs'ta harekat tartışması

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye'ye dönük askeri harekatla ilgili açıklaması ülke siyasetini hareketlendirdi. Akıncı'nın "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" açıklamasına AKP-MHP ittifakından tepkiler gelirken, Kıbrıs'taki yerel siyasetçiler de harekete geçirilmiş görünüyor.

Suriye'ye dönük askeri harekat devam ederken Kıbrıs tartışmada ve gündemde yerini aldı.

İLK TEPKİ OKTAY'DAN

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye'ye dönük askeri harekata ilişkin açıklamasına ilk tepki AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay'dan gelmişti. Oktay, "Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum" demişti.



AKP: O MAKAMDA OLMAZ

Akıncı'nın açıklamasına dönük bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, “KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın askeri harekala ilgili açıklamalarına dönük, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı hem de Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye'nin işgal faaliyeti olarak gören ve her dem karşımızda yer alan ülkelerin açıklamalarından farksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

'SÖZDE CUMHURBAŞKANI!'

Cumhur ittifakın küçük destekçisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı'nın azledilmesini istedi! Destici "1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanının artık ne Türkiye ne Türk Milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir." dedi.

KIBRISLI SİYASETÇİLER DE HAREKE GEÇTİ

Akıncı'nın açıklamasının ardından eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sözleri gelirken, Anadolu Ajansı aracılığıyla yansıyan bu sözler Türkiye basınında geniş yer buldu. Yeni Asya gazetesi 3. Cumhurbaşkanı olarak tanıttığı Eroğlu'ndan haberde "Cumhurbaşkanı Eroğlu" olarak söz etti!

Kuzey Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Suriye'ye dönük askeri harekat ile ilgili, "Dolayısıyla Türkiye'nin teröre 'dur' demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye'yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez." sözlerini sarf etti.

Eroğlu'ndan sonra Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'la Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları açıklamalar da Türk basınında özel bir ilgiyle karşılandı.

'UMARIM BİR AN ÖNCE BAŞARIYA ULAŞIR'

Kuzey Kıbrıs'ın 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da sosyal medya hesabı üzerinden tartışmaya katılanlar arasında yer aldı. Talat görüşünü, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye'nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var." şeklinde açıkladı.

'SÜREKLİ ÜZERİME GELİNİYOR'

Bu tartışmalar sırasında Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya platformu Facebook üzerinden dün yaptığı açıklamada, harekat konusunda sürekli üzerine gelindiğini söyledi.

Meselenin "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtında olduğunu söyleyen Akıncı bu sorunun gerçek muhatabının Türkiye'de yaşayanlar olduğuna dikkati çekti.

Akıncı, ilk açıklamasında Suriye topraklarının artık neredeyse 10'ncu yılına girmekte olan savaşa doyduğuna inandığını belirterek, "10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmanın mümkün olmayacağını" belirtmişti.