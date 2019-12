İtalyan kanalı RAI Esad'la söyleşi yaptı ama söyleşiyi yayınlamadı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 26 Kasım tarihinde İtalya merkezli Rai News 24 kanalının genel müdürü Monica Maggioni'yle birlikte kameraların karşısına geçti.

Söyleşinin 2 Aralık'ta hem Rai News 24 kanalında hem de Suriye'nin ulusal medya kuruluşlarında yayınlanmasına birlikte karar verilmişti ama İtalyan kanalı röportajı yayınlamamayı seçti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı basın servisinden 8 Aralık'ta yapılan açıklamada, İtalyan kanalından 2 Aralık sabahı açık bir neden belirtmeksizin yayını erteleme talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, söyleşinin daha sonra ne zaman yayınlanacağına dönük bir tarih belirtilmediği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı, bu durumu Batı'nın 'Suriye hakkındaki gerçekleri gizleme çabalarının bir başka örneği' olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Eğer Rai News 24 söyleşiyi yayınlamayı reddetmeye devam ederse, Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Medya Ofisi söyleşinin tamamını 9 Aralık 2019 Pazartesi günü, Şam saatiyle sabah 9.00'da yayınlayacak" ifadeleri yer aldı.

President #Assad #interview with #RaiNews24 will be broadcasted in full, on all our Social Media accounts, tomorrow at 9pm Damascus time. pic.twitter.com/u9kUhrOCKL

