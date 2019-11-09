Beşar Esad: Avrupa devletleri iki yüzlülük yapıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, AB’yi Suriye’ye yönelik iki yüzlü bir politika yürüttüğünü, Avrupa devletlerinin Suriye’deki yıkımı körüklediğini söyledi.

RT’yle yaptığı söyleşide Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’deki krizin AB tarafından körüklendiğini ve cihatçı grupların Avrupa tarafından desteklendiğini söyledi. Esad, Avrupa kökenli cihatçıların kendi ülkelerine geri döndüklerinde oluşturabilecekleri tehlikeyi vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı, “Avrupa için en tehlikeli olanı Suriye’deki teröristleri desteklemektir, bu en tehlikeli kısımdır. (Avrupa’nın yaptığı) ikiyüzlülüktür; bir taraftan çoğunluğun ‘ılımlılar’ olduğunu söyleyerek teröristlerin azınlıkta olduğunu söylüyorsunuz, bir taraftan da milyonlarca kişiden korkuyorsunuz.” dedi.

Beşar Esad, Suriye’deki cihatçıların Avrupa’ya geri dönme ihtimali konusundaysa “Bu teröristleri doğrudan desteklediniz, ve bunların sonradan sizin ülkenize geri dönmesinden korkmuyorsunuz” dedi.

Esad, İngiltere’nin bu yıl başlarında Suriye’ye bağlı İran’lı bir tankerine el koymasını “korsanlık” eylemi olarak nitelendirirken, İngiltere’nin yaptığının cihatçıları değil hükümetin yanındaki halkı cezalandırmak olduğunu söyledi.

Adrian Darya 1 tankerinin Temmuz ayında İngiliz Kraliyet Deniz Komandoları tarafından Cebelitarık kıyılarında AB yaptırımlarını ihlal etme şüphesiyle alıkonulmuştu. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi, İran’ın geminin Suriye’ye gitmeyeceğine söz vermesinin ardından 15 Ağustos’ta gemiyi serbest bırakmıştı.

Esad, “Suriye'deki halkı etkilemek istediler, neden? Çünkü bu halkın savaşın farklı aşamalarında hükümetlerine karşı ayaklanmaları bekleniyordu, ama yapmadılar. Teröristleri, ılımlı isyancıları desteklemeleri gerekiyordu. ‘Beyaz Miğferli Melekleri’ desteklediler, ancak halk, devletlerin yanında durdu. Halkımız bu yüzden acı çekmek zorunda kaldı, bedelini ödemek zorunda kaldı.” dedi.

AB'YLE ERDOĞAN'IN ARASINDAKİ İLİŞKİ İKİ YÖNLÜ: NEFRET EDİYORLAR AMA ONU İSTİYORLAR

AB'nin Suriye'li mültecilerin Avrupa'ya girmesinden korktuğunu söyleye Esad, "Diyelim ki Suriyelileri ve diğer mültecileri göndermek tehlikeli, Avrupa için en tehlikeli olanı Suriye'deki teröristleri desteklemektir, bu en tehlikeli kısımdır." dedi.

Esad, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "nefret" üzerinden şekillendiğini söylerken AB'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan “nefret ettiğini" ve Avrupa milletlerinin Erdoğan'ın söylediklerini dinleyemediğini söyledi.

Esad, "Aslında, Erdoğan ile AB arasındaki ilişki iki yollu: ondan nefret ediyorlar ama istiyorlar." dedi.