İtalya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.
Di Maio Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suriye’de neler oluyor - Türk taarruzu, yerel nüfusun ve özellikle Kürt halkının haklarının reddedilmesi ve sivillerin öldürülmesi - bunların hiçbiri kabul edilemez, ve biz başka tarafa bakamayız... Tekrarlıyorum, İtalya Ankara’nın inisiyatifini kınıyor ve bir süre önce bu nedenle ben dışişleri bakanlığına Türk büyükelçisini çağırmak için talimat verdim" dedi.