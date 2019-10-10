İtalya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio kuzeydoğu Suriye’de devam etmekte olan askeri harekatı protesto etmek için İtalya’daki Türkiye büyükelçisini çağırdı.
soL - Dış Haberler
Perşembe, 10 Ekim 2019 22:09

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Roma Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Di Maio Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suriye’de neler oluyor - Türk taarruzu, yerel nüfusun ve özellikle Kürt halkının haklarının reddedilmesi ve sivillerin öldürülmesi - bunların hiçbiri kabul edilemez, ve biz başka tarafa bakamayız... Tekrarlıyorum, İtalya Ankara’nın inisiyatifini kınıyor ve bir süre önce bu nedenle ben dışişleri bakanlığına Türk büyükelçisini çağırmak için talimat verdim" dedi.